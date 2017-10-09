Осужденные, обвиняемые и подсудимые

Обвиненные или осужденные недавно за злоупотребление общественной властью

Федор Овсянников (57)

Согласно вступившему в мае этого года приговору, тогдашний член Нарвского городского собрания и комиссии по госзаказам управы договорился в 2010 году о преступлении в области конкуренции с работающими на строительном рынке Нарвы предпринимателями. По договоренности, строительные фирмы получали заказы на строительные работы лишь при условии, если они заплатят 10 процентов от стоимости договора о подряде. Овсянников был приговорен к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Баллотируется: город Нарва, список Центристской партии.

Андрей Филиппов (58)

Согласно тому же приговору, тогдашний вице-мэр Нарвы был подельником Федора Овсянникова в схеме госзаказов, который передавал предпринимателям нужную внутреннюю информацию о строительных планах Нарвы. За скидку при ремонте квартиры близкого человека в качестве благодарности, Филиппов обещал Овсянникову, что предприниматель сможет в дальнейшем выполнять аварийные работы в городе в рамках производства по господряду, без конкурса. Филиппов приговорен к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Баллотируется: город Нарва, список Центристской партии.

Тойво Киви (53)

Согласно приговору, вступившему в силу в апреле этого года, член комиссии по госзаказам волостного собрания Лохусуу Ида-Вирумаа, в период с 2011 по 2012 годы неоднократно брал взятки у руководителя AS EcoPro Неэме Рейнапа. В ответ Киви гарантировал, что фирма EcoPro будет побеждать в конкурсах на господряд проектов SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, на чем было заработано почти 55 000 евро. Киви получил за это 12 270 евро. Прокурор пришел к выводу, что, несмотря на то, что взяточник и взяткодатель явно действовали скрытно и противозаконно, производство по уголовному делу можно прекратить по принципу опортунитета, поскольку обвиняемые согласились вернуть весь полученный преступным путем доход.

Баллотируется: волость Муствеэ, список Партии реформ

Аллан Мянд (49)

Будучи членом Йыхвиского волостного собрания был признан винновым в даче взятки бывшему члену волостной управы Мярту Маритсу. Согласно решению суда, Маритс помогал получать для фирмы Мянда льготные строительные решения в волостной управе, в том числе, по строительству торгового центра в одном из самых сладких мест в Йыхви – рядом с филармонией. В качестве взятки Маритс получил лоптоп, а позже и рабочее место в фирме Мянда. Мянд просидел в камере семь месяцев и 20 дней, Маритс – столько же.

Баллотируется: волость Йыхви, список Центристской партии

Алар Няэме (33)

Бывший старейшина таллиннского района Кесклинн в январе этого года был признан виновным в присвоении. Согласно приговору, в рамках выборов в Рийгикогу в 2015 году Няэме организовал в Валга два концерта, и позволил оплатить счета за них из денег города Таллинна. Няэме был назначен денежный штраф в размере 6300 евро. Сам он вернул в городскую казну 2846 присвоенных евро.

Баллотируется: волость Валга, список Центристской партии