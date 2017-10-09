The Daily Beast: Кремль нанимал темнокожих блогеров для дискредитации Клинтон

В статье The Daily Beast под заголовком «Россия наняла ютуберов, чтобы заклеймить „расистскую с*ку“ Хиллари Клинтон при помощи рэп-битов» рассказывается о том, как мечтающие стать звездами YouTube убежденные сторонники действующего президента США Дональда Трампа темнокожие видеоблогеры Williams & Kalvin работали на Кремль. Их страница на видеохостинге сообщает, что Клинтоны являются серийными убийцами, которые собираются изнасиловать всю нацию. При этом Трамп не может быть расистом, потому что он бизнесмен. Предвыборная кампания Клинтон финансировалась мусульманами, также сообщают авторы канала.

Как пишет The Daily Beast, по мнению исследователей социальных сетей, Уильямс и Кальвин Джонсон являются частью широкой российской компании по вмешательству в американскую политику. Через Facebook, Twitter, Instagram и YouTube они намеревались предложить «слово правды» для аудитории афроамериканцев. «Мы, черные люди, пребываем в единстве. Мы настаиваем на одном - сказать, что Хиллари Клинтон не наш кандидат», - говорит один из авторов канала в ролике от ноября 2016 года, предупреждая, что Клинтон собирается поддерживать мусульман и мы не поддерживаем ее.

В августе этого года страница Уильямса и Кальвина была удалена из Facebook, поскольку ее идентифицировали как поддерживаемый Россией пропагандистский аккаунт, рассказали изданию несколько источников, знакомых с этой учетной записью и причинами ее удаления. Тогда же был заблокирован их микроблог в Twitter.

Канал Уильямса и Кальвина на YouTube действует до сих пор. По утверждению ТАСС, у страницы на данный момент около 290 подписчиков, видеозаписи в среднем насчитывают от 5 до 60 просмотров. Количество просмотров у большинства прошлогодних роликов, в том числе касающихся Клинтон, не превышает 20, заверяет агентство.

По данным The Daily Beast, ролики Уильямся и Кальвина, особенно опубликованные в октябре прошлого года, часто содержат лихорадочные, поглощающие теории о Хиллари Клинтон и в некоторых случаях напрямую продвигают Дональда Трампа. В одном из октябрьских видео Клитон называют старой расистской с*кой. «Она гребаная расистка. И эта женщина - ведьма», - говорит герой ролика под приглушенный рэп-бит, в то время как на экране показывают Клинтон в наряде волшебника из Страны Оз. Запись на видео восхваляют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за публикацию писем с взломанных электронных ящиков Демократической партии. «Эта женщина, она больная на голову», - резюмирует видеоблогер.

В ролике, выпущенном в августе 2016 года, напрямую звучит призыв проголосовать за Трампа. «Это время перемен. Вот почему я говорю, что пусть наш голос будет за Трампа. Потому что этот человек - бизнесмен. Он не политик. Мы можем иметь с ним дело, - говорит Уильямс. - Потому что я не считаю его расистом. Потому что ни один бизнесмен не может быть расистом, потому что, когда вы расист, ваш бизнес идет вниз». Также на записи говорится, что наследие предыдущего президента Барака Обамы - это жестокость полиции, несправедливость [и] отсутствие образования для наших детей.