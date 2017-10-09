Лондон обещает США принять участие в коалиции в случае военных действий против КНДР

Некоторые детали военного плана Соединенного Королевства на этот случай появились в британской прессе сразу после того, как президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что у него остался только один вариант для Северной Кореи, пишет Newsru.com.

Какую именно поддержку окажет Лондон коалиции во главе с США, пока не известно, сообщает The Daily Mail со ссылкой на свой источник. Однако один из вариантов возможных действий - использование нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который может быть принят на вооружение уже в этом году.

"Мы можем отправить большое количество кораблей... Эскадренные миноносцы типа 45, фрегаты типа 23. А если ситуация ухудшится, то может быть задействован новый британский авианосец", - пишет британское издание, отмечая, что по первоначальным планам первое боевое дежурство авианосца планировалось только на 2020 год.

HMS Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров - первый из серии авианосцев своего класса. Но вскоре к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого заканчивается на верфи в Файфе.

The Daily Mail сообщает, что официальные военные чиновники прорабатывают вариант участия Великобритании в коалиции против КНДР, опираясь на тактику, примененную во время вооруженного конфликта с Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 году, когда в Южную Атлантику отправилась британская эскадра из 40 судов во главе с авианосцами Hermes и Invincible с 10-тысячным экспедиционным корпусом на борту.

Как напоминает газета, о серьезном настрое Великобритании принимать активные действия против Пхеньяна стало известно весной этого года, когда министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон заявил, что Лондон оставляет за собой право на нанесение превентивного удара против КНДР с использованием ядерного оружия. "Мы дали ясно понять, что при самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применение ядерного оружия в качестве превентивного удара", - сказал глава Минобороны.

А на прошлой неделе Майкл Фэллон отметил, что запуски баллистических ракет Северной Кореей заставляют военное ведомство Великобритании "пересмотреть те средства устрашения, которые защищаю нашу страну". "Манчестер и Лондон гораздо ближе к Пхеньяну, чем Лос-Анджелес", - отметил тогда глава Минобороны, комментируя высказывания противников применения ядерного оружия.

Он также заявил, что несмотря на значительные потери Британии в живой силе за время участия в международной коалиции в Ираке и Афганистане, необходимо будет вновь отправить солдат за рубеж. Кроме военнослужащих Лондон готов отправить к берегам Корейского полуострова самолеты и корабли.