Русский театр представит эскизы спектаклей по Пелевину, Сорокину и Прилепину

Виктор Рыжаков хорошо знаком эстонским зрителям, его спектакли с успехом шли на сценах Русского театра («С любимыми не расставайтесь») и Эстонского театра драмы («На задворках»). Новая встреча станет началом масштабного проекта с Русским театром. Цель проекта – обновление репертуара театра, привлечение новых режиссерских сил и авторов, актуализация самого театрального процесса с тем, чтобы соответствовать вызовам современной культуры.

9 октября в Русском театре стартует режиссерская «Лаборатория № 4». Выпускники магистратуры ЦИМа, ученики Виктора Рыжакова, в течение нескольких дней будут репетировать с актерами нашего театра эскизы спектаклей на основе произведений ведущих современных русских писателей: Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Ольги Славниковой и Захара Прилепина.

14 октября в 12 часов в театре состоится показ и обсуждение этих работ. Цель «Лаборатории» – выбор проектов для будущих постановок. На показы приглашаются зрители. По результатам знакомства с труппой и репертуаром Русского театра будет принято решение о выборе драматургического материала для постановки спектакля самого Виктора Рыжакова на сцене театра в марте 2019 года.

В содружестве с оргомитетом фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» 10 и 11 октября таллиннских зрителей ждут спектакли творческого объединения «Июльансамбль», образованного выпускным курсом Виктора Рыжакова в Школе-студии МХТ. После спектаклей планируется встреча с создателями и обсуждения.