В Таллинне после ремонта открывается улица Весивярава

Целью реконструкции было уменьшение транзитного движения транспорта в ландшафтном заказнике Кадриорга, создание условий безопасного передвижения пешеходов и развитие сети велосипедных дорожек.

В ходе реконструкции в порядок были приведены техносети, обновлено уличное освещение, проложена трехметровой ширины велосипедная дорожка. Между улицами Поска и Фельмана теперь двустороннее движение будет осуществляться по проезжей части шириной 5,5 метра, а от улиц Фельмани до улицы Рауа движение будет односторонним по полосе в 3,5 метра. Вдоль улиц Весивярава, Рауа и Вильмси созданы 24 места для стоянки автомобилей.

Длина реконструированного участка - 560 метров, стоимость работ - 1,9 миллиона евро.