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Истребители союзников совершат тренировочные полеты над Эстонией

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Истребитель F-16. | ФОТО: Reuters/Scanpix

Дислоцированные на авиабазе Эмари пилоты ВВС Бельгии по рабочим дням в течение этой недели совершат тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии на истребителях F-16.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS Главный штаб Сил обороны.

ВВС Бельгии приступили к охране воздушного пространства Балтийских стран 5 сентября. На авиабазе Шяуляй в Литве с 30 августа дислоцирован авиаотряд ВВС США, использующий истребители F-15.

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