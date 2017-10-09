Игорь Костолевский: я доверяю судьбе – и не суечусь

Игорь Матвеевич Костолевский – без преувеличения легенда российского кино и театра. В этом году актер Театра Маяковского стал президентом премии и фестиваля «Золотая Маска» и в этом качестве навестил Таллинн, открыв фестиваль «Золотая Маска в Эстонии», спектакли которого идут в Таллинне и других городах Эстонии с 6 октября.

В моей душе бушует патриотизм

– Как получилось, что после ухода Георгия Георгиевича Тараторкина именно вы стали президентом «Золотой Маски»?

– Я работал в секретариате Союза театральных деятелей и в правлении «Золотой Маски». Мы и с Георгием Георгиевичем, и с Марией Евсеевной Ревякиной, генеральным директором «Золотой Маски», всегда поддерживали очень теплые, дружеские отношения. Когда Георгий Георгиевич безвременно от нас ушел, мне поступило это предложение. Я долго мучился, думал... Мне звонили уважаемые мною люди, просили – и в итоге я согласился.

С одной стороны, это большая честь, с другой – большая ответственность: сохранить премию и фестиваль на том же уровне, на котором «Золотая Маска» существовала при Георгии Георгиевиче. Фестиваль это уникальный, других таких нет в мире – иностранцы приезжают к нам и просто не верят, что такое может быть. Между тем сама команда «Золотой Маски» невелика, причем в основном это женщины – и они делают потрясающие дела...

– В то же время вы – актер Театра Маяковского, спектакли которого не раз номинировались на «Золотую Маску» и получали ее. Вы не боялись, что кто-то решит, что теперь «Золотая Маска» несколько потеряет объективность?

– Я понимаю. К тому же так совпало, что когда меня назначили президентом, Театр Маяковского получил «Золотую Маску» за «Русский роман»... (Смеется.) Знаете, я еще согласился потому, что я ведь ни на что не влияю. Ни на экспертный совет, ни на жюри. Я могу высказать свое мнение, но, как говорил Федор Михайлович Достоевский, у нас каждый имеет право выражать свое мнение на воздух. Мое мнение совершенно ничего не значит. Если бы я как-то был вовлечен в процесс принятия решений, я бы точно не согласился. А так – я свободен и независим... Но, конечно, то, что Театр Маяковского получил премию, меня очень радует. В моей душе бушует патриотизм – но и спектакль этого, безусловно, заслуживает.

– Вы говорили в интервью, что вы – человек, лишенный общественного темперамента. В связи с чем я хочу спросить вас даже не про «Золотую Маску», хотя это тоже, как говорили в советское время, общественная нагрузка, а про дело театрального режиссера Кирилла Серебренникова. Вы стали одним из его поручителей в суде...

– По одной простой причине. Я не обсуждаю его как режиссера, я видел не так много его спектаклей, к ним можно по-разному относиться. Но я считаю, что мера пресечения, которую к нему применили, была неадекватна. Только поэтому я за него поручился. А дальше пусть разбирается суд: что, чего, как... Кроме того, мы от «Золотой Маски» написали письмо о том, что спектакль Серебренникова «Сон в летнюю ночь» действительно шел и номинировался на «Золотую Маску». Вот, собственно, и всё.