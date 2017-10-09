За девять месяцев Муниципальная полиция выписала штрафов более чем на 340 тысяч евро
9 октября 2017 г., 11:46
Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) за первые девять месяцев этого года выписала 17 541 штраф безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям правил парковки автомобилей на общую сумму в 344 668 евро.
Об этом BNS сообщили в мэрии Таллинна, отметив, что за безбилетный проезд с начала года было выписано 2590 штрафа на общую сумму в 45 312 евро. За нарушение правил парковки автомобилей чиновники МуПо выписали 14 951 штраф на общую сумму в 299 356 евро.
В сентябре муниципальная полиция выписала в общественном транспорте 182 штрафа безбилетникам на общую сумму в 3408 евро. Нарушителям парковки выписали 931 штраф на общую сумму в 18 664 евро.
Разъяснительную работу чиновники МуПо провели в 541 случае.