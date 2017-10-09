За девять месяцев Муниципальная полиция выписала штрафов более чем на 340 тысяч евро

Об этом BNS сообщили в мэрии Таллинна, отметив, что за безбилетный проезд с начала года было выписано 2590 штрафа на общую сумму в 45 312 евро. За нарушение правил парковки автомобилей чиновники МуПо выписали 14 951 штраф на общую сумму в 299 356 евро.

В сентябре муниципальная полиция выписала в общественном транспорте 182 штрафа безбилетникам на общую сумму в 3408 евро. Нарушителям парковки выписали 931 штраф на общую сумму в 18 664 евро.

Разъяснительную работу чиновники МуПо провели в 541 случае.