Цепная авария остановила движение на Ярвевана-теэ

Центр тревоги получил сообщение о ДТП около 7.30. По первоначальным данным, оно произошло при перестроении грузовика. При перестроении грузовик не заметил автомобиль Opel и зацепил его. В результате этого Opel выехал через разделительный газон на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.

Скорая помощь доставила в больницу 65-летнего водителя Opel.

Движение было открыто в 8.55.

Фотографии с места ДТП смотрите здесь.