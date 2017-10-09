Цепная авария остановила движение на Ярвевана-теэ
9 октября 2017 г., 11:53
Сегодня утром, 9 октября, на Ярвевана-теэ в Таллинне столкнулись три транспортных средства. Авария привела к пробке. Один человек доставлен в больницу, передает Tallinn City.
Центр тревоги получил сообщение о ДТП около 7.30. По первоначальным данным, оно произошло при перестроении грузовика. При перестроении грузовик не заметил автомобиль Opel и зацепил его. В результате этого Opel выехал через разделительный газон на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW.
Скорая помощь доставила в больницу 65-летнего водителя Opel.
Движение было открыто в 8.55.
Фотографии с места ДТП смотрите здесь.