OnePlus готовится к анонсу нового смартфона

Сама компания никак не комментирует отсутствие флагмана в продаже и не делает объявлений, пишет 4pda.ru.

Стоит напомнить, что в прошлом году OnePlus представила OnePlus 3 в середине июня, а затем в середине ноября выпустила OnePlus 3T. В этом году OnePlus 5 также был представлен в середине июня, а значит скоро нас действительно может ждать анонс новой модели.

Китайские конкуренты в лице Oppo и Vivo уже анонсировали свои безрамочные смартфоны (Oppo F5 и Vivo X20), а OnePlus зачастую следует за этими двумя брендами, так как все они принадлежат BBK Electronics. Следовательно, есть вероятность, что OnePlus совсем скоро представит смартфон с тонкими рамками или просто с улучшенными характеристиками в сравнении с обычным OnePlus 5.