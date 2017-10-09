OnePlus готовится к анонсу нового смартфона

Компания OnePlus готовится к презентации нового смартфона. Именно к такому выводу пришли пользователи, заметив, что представленный в начале лета OnePlus 5 пропал из продажи. Аппарат уже нельзя заказать в США, а на других рынках он доступен в крайне ограниченном количестве.
9 октября 2017 г., 11:55
Сама компания никак не комментирует отсутствие флагмана в продаже и не делает объявлений, пишет 4pda.ru.
Стоит напомнить, что в прошлом году OnePlus представила OnePlus 3 в середине июня, а затем в середине ноября выпустила OnePlus 3T. В этом году OnePlus 5 также был представлен в середине июня, а значит скоро нас действительно может ждать анонс новой модели.
Китайские конкуренты в лице Oppo и Vivo уже анонсировали свои безрамочные смартфоны (Oppo F5 и Vivo X20), а OnePlus зачастую следует за этими двумя брендами, так как все они принадлежат BBK Electronics. Следовательно, есть вероятность, что OnePlus совсем скоро представит смартфон с тонкими рамками или просто с улучшенными характеристиками в сравнении с обычным OnePlus 5.