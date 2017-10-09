Нарвский водоканал сочли зоной политической промывки мозгов гимназистам

Канцелярия канцлера юстиции прислала письмо в отдел культуры Нарвской горуправы, которым местных чиновников проинформировали: получено сообщение о школьных экскурсиях на нарвскую водофильтровальную станцию. По данным Таллинна, экскурсии были обязательными для гимназистов, и там перед ними выступал глава AS Narva Vesi, член Нарвского горсобрания Алексей Воронов, являющийся кандидатом от Центристской партии.

Советник канцлера юстиции находит это неправильным и просит напомнить директорам гимназий, что не надо проводить предвыборную кампанию в рамках учебного процесса.

Советник канцлера юстиции Владимир Свет рассказал «Северному побережью», что информация поступила из Нарвы от молодых наблюдателей, которые работают в предвыборное время по всей Эстонии. В рамках этого спецпроекта следят как раз за тем, чтобы в школах не нарушался принцип политической нейтральности. Первая информация потом была подтверждена другими учениками и работниками школ, как отметил Свет.

По собранным им данным, экскурсии проводились в рамках учебного процесса и являлись для школьников обязательными. При этом перед детьми выступал кандидат в депутаты и действующий политик - Воронов.

«В данном случае не столь важно, говорил ли он при этом о выборах и о планах нарвских властей. Даже если он за себя или кого-то другого не агитировал, то это все равно противоречит принципу нейтральности, потому что он является кандидатом и при этом выступает перед школьниками», - считает Свет.

Он напомнил, что Министерство образования и канцлер юстиции разработали принципы, которым должны следовать школы. Один заключается в том, что перед школьниками в рамках учебного процесса не должны выступать баллотирующиеся люди. «Работники школы являются исключением из этого правила, но и к ним применяются определенные требования, которые запрещают в рамках учебной деятельности агитировать за себя или ту партию, по спискам которой они баллотируются», - уточнил Свет.

«Мы надеемся, что большая часть нарвского руководства понимает эту проблему и ликвидирует ее тем, что либо отменит все выступления кандидатов в депутаты в рамках таких мероприятий, либо перенесет эти экскурсии на период после выборов», - сказал советник канцлера юстиции.

Директор водоканала, член Нарвского горсобрания и кандидат от центристского списка Алексей Воронов возмущен тем, что кто-то вмешался в налаженный процесс проведения экскурсий. Он рассказал, что экскурсии водят на новую водофильтровальную станцию с 28 июля, когда истек гарантийный срок нового технологического оборудования. Водят и взрослых, и детей - группы от квартирных товариществ, фирм, школ - уже десятки экскурсий прошли, по словам Воронова.

«У нас идет программа по увеличению потребления нарвской воды, чтобы ее пили из-под крана, потому что она лучшая по качеству. Наша задача - увеличить потребление на двадцать процентов. Мы специально закупили экскурсионное оборудование, проводим дни открытых дверей, и за ближайшие года два, я думаю, мы весь город проведем через это дело. А тут вдруг всполошились!» - недоволен он.