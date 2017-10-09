Нарвский водоканал сочли зоной политической промывки мозгов гимназистам

Бюро канцлера юстиции сделало нарвской службе образования замечание в связи с тем, что гимназистов водили на экскурсии на городской водоканал, где там перед ними выступал руководитель предприятия, политик и кандидат по совместительству, передает «Северное побережье».
Канцелярия канцлера юстиции прислала письмо в отдел культуры Нарвской горуправы, которым местных чиновников проинформировали: получено сообщение о школьных экскурсиях на нарвскую водофильтровальную станцию. По данным Таллинна, экскурсии были обязательными для гимназистов, и там перед ними выступал глава AS Narva Vesi, член Нарвского горсобрания Алексей Воронов, являющийся кандидатом от Центристской партии.
Советник канцлера юстиции находит это неправильным и просит напомнить директорам гимназий, что не надо проводить предвыборную кампанию в рамках учебного процесса.
Советник канцлера юстиции Владимир Свет рассказал «Северному побережью», что информация поступила из Нарвы от молодых наблюдателей, которые работают в предвыборное время по всей Эстонии. В рамках этого спецпроекта следят как раз за тем, чтобы в школах не нарушался принцип политической нейтральности. Первая информация потом была подтверждена другими учениками и работниками школ, как отметил Свет.
По собранным им данным, экскурсии проводились в рамках учебного процесса и являлись для школьников обязательными. При этом перед детьми выступал кандидат в депутаты и действующий политик - Воронов.
«В данном случае не столь важно, говорил ли он при этом о выборах и о планах нарвских властей. Даже если он за себя или кого-то другого не агитировал, то это все равно противоречит принципу нейтральности, потому что он является кандидатом и при этом выступает перед школьниками», - считает Свет.
Он напомнил, что Министерство образования и канцлер юстиции разработали принципы, которым должны следовать школы. Один заключается в том, что перед школьниками в рамках учебного процесса не должны выступать баллотирующиеся люди. «Работники школы являются исключением из этого правила, но и к ним применяются определенные требования, которые запрещают в рамках учебной деятельности агитировать за себя или ту партию, по спискам которой они баллотируются», - уточнил Свет.
«Мы надеемся, что большая часть нарвского руководства понимает эту проблему и ликвидирует ее тем, что либо отменит все выступления кандидатов в депутаты в рамках таких мероприятий, либо перенесет эти экскурсии на период после выборов», - сказал советник канцлера юстиции.
Директор водоканала, член Нарвского горсобрания и кандидат от центристского списка Алексей Воронов возмущен тем, что кто-то вмешался в налаженный процесс проведения экскурсий. Он рассказал, что экскурсии водят на новую водофильтровальную станцию с 28 июля, когда истек гарантийный срок нового технологического оборудования. Водят и взрослых, и детей - группы от квартирных товариществ, фирм, школ - уже десятки экскурсий прошли, по словам Воронова.
«У нас идет программа по увеличению потребления нарвской воды, чтобы ее пили из-под крана, потому что она лучшая по качеству. Наша задача - увеличить потребление на двадцать процентов. Мы специально закупили экскурсионное оборудование, проводим дни открытых дверей, и за ближайшие года два, я думаю, мы весь город проведем через это дело. А тут вдруг всполошились!» - недоволен он.
Воронов сообщил, что от канцлера юстиции ему звонили и говорили о нарушении чего-то наподобие предвыборных традиций и принципов: «Просили, чтобы мы не проводили экскурсий больше, хотя аргументации никакой нет». При этом он заверил, что ни одного агитационного слова он школьникам во время экскурсий не говорил.
«Мы пошли навстречу канцлеру юстиции - отменили экскурсии, и теперь школы жалуются, поскольку экскурсии интересные, познавательные, а они теперь лишены такой возможности. Мы перенесли эти экскурсии на ноябрь», - сказал Воронов.
В Нарвской горуправе Лариса Дегель тоже говорит, что информация о возможности зарегистрироваться на экскурсию была передана школам еще весной.
«Мероприятие планировалось как учебное, в дополнение к школьной программе по предметам естественнонаучного цикла. Регистрация на экскурсию не являлась обязательной. Проявили интерес все школы - и муниципальные, и государственная, — сообщила Дегель. - Напомню, что для школьников участие во всех мероприятиях, проходящих вне стен школы, является добровольным».
«Школьникам дали право голосовать, и теперь сами не знают, что с этим делать, - продолжает возмущаться руководитель водоканала и центрист Алексей Воронов. - Когда давали возможность голосовать 16-18-летним, их приравняли к взрослым, приводили исследования социологов и психологов, а теперь их же возводят в какую-то особую категорию, полностью ограждают от всего, просто какая-то отдельная категория избирателей!»
Советник канцлера юстиции Владимир Свет объясняет так: «Принцип политической нейтральности школы существует вообще-то в отрыве от нынешнего снижения избирательного возраста: школьникам других возрастов точно так же нельзя промывать мозги речами о том, какая партия самая лучшая. Просто сейчас снижение избирательного возраста послужило поводом, чтобы министерство, канцлер права и некоторые гражданские объединения чуть более тщательно подошли к данному вопросу и более четко прописали принципы, которым должны следовать школы. Но эти принципы действовали и раньше, и раньше тоже фиксировались нарушения, делались замечания, например, в Таллинне».
Свет напомнил, что если со школьниками проводить какие-то предвыборные мероприятия, то обязательно должны быть представлены разные платформы и партии, и посещение такого рода мероприятий может быть исключительно добровольным. «Если проводятся мероприятия, которые не заявлены как предвыборные, то в их рамках не должно быть выступлений кандидатов», - повторил он.
Информация о разных нарушениях и злоупотреблениях поступает канцлеру права из разных уголков Эстонии, как рассказал Владимир Свет: «На сегодняшний день мы увидели уже десятки разных ситуаций, но о других случаях с экскурсиями в период перед выборами не знаем».
«Важно сказать, что в целом по Эстонии директора школ понимают свою обязанность обеспечивать нейтральность, поэтому нет поводов говорить о повальных нарушениях, - говорит советник канцлера юстиции. - А если говорить о зафиксированных нами нарушениях, то чаще всего это распространение в школе предвыборных материалов. Но также нужно отметить, что такая деятельность чаще не имеет отношения напрямую к директору: пронос в школу каждого флаера, каждой ручки он не в силах проконтролировать.