Граждане продолжают бороться против завода

Таллиннский административный суд принял решение отклонить жалобу, поданную гражданским объединением три недели назад. Теперь же EMA обратилось в окружной суд, требуя отменить решение административного суда и удовлетворить ходатайство о первичной правовой защите, в котором рекомендуется отменить административные акты, связанные со строительством завода, и государственную спецпланировку.

Гражданское объединение в своей жалобе опирается на Орхусскую конвенцию и право обжалования, вытекающее из директивы Европарламента и Совета Европы. Утверждается, что граждане и заинтересованные группы изначально были отстранены от процесса принятия решений, а общественность была вовлечена лишь в процесс планирования местонахождения.

По мнению гражданского объединения, о строительстве завода не может идти речи, прежде чем будет достигнута договоренность по плану развития новых лесопосадок. Различные заинтересованные группы неоднократно требовали досрочно открыть план развития лесопосадок, ссылаясь на неточные и устаревшие научные данные, которыми оперируют сторонники строительства.

Est-For Invest OÜ планирует построить неподалеку от Тарту целлюлозный завод, который потребует миллиард евро инвестиций и который стал бы перерабатывать около 3,3 миллиона тонн древесины в год. На заводе получили бы работу около 200 человек.