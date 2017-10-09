Красиво жить запретишь: суд признал бизнесмена виновным в налоговом мошенничестве

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла Калласа в налоговом мошенничестве, в результате которого государство недосчиталось 410 000 евро. Согласно материалам обвинения, весной 2011 года предприятие Хенри Калласа приобрело в Таллинне на улице Торнимяэ квартиру стоимостью почти в полмиллиона евро. В документации недвижимость значилась как коммерческая площадь, но в действительности Каллас там проживал.

В декларации об обороте за 2011 год были указаны ложные данные, на основании которых бизнесмен хотел получить налог с оборота на 80 948 евро больше. В то же время в апреле 2011 года в декларации по подоходному и социальному налогу остались незадекларированными 129 107 и 202 883 евро соответственно. Общая сумма налогового мошенничества составила 412 938 евро.

В июне прошлого года Харьюский уездный суд признал Калласа виновным в налоговом преступлении и приговорил его к восьми годам тюремного заключения условно с таким же испытательным сроком. Защитники Калласа обжаловали решение уездного суда. Они требовали оправдать подзащитного.

Рассматривавший дело окружной суд пришел к выводу, что не было доказано, что предприятие предоставило Калласу спецльготы в тех объемах, в которых было заявлено. Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда относительно передачи ложных данных Налогово-таможенному департаменту. В остальном – решение уездного суда осталось в силе. Окружной суд сократил условный срок до полутора лет, а испытательный срок составил два года.

В конце прошлой недели в Госсуде решение окружного суда окончательно вступило в силу.