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Завтра из Кадриорга в свой первый рейс отправится ретротрамвай «Константин»

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Ретротрамвай «Константин». | ФОТО: TLT

Во вторник, 10 октября, в 10.00 на линию №3 Тонди-Кадриорг выйдет ретротрамвай, который назвали «Константин» в честь первого президента Эстонии Константина Пятса.

Ретротрамвай «Константин» - это один из шести трамваев, подготовленных для линии, ведущей в Кадриорг. Внешний вид трамвая и интерьер выдержаны в стиле первой половины XIX века, но он оснащен современной технологией, передает Rus.ERR.

Как отметил председатель правления компании Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Таави Аас, корпус и рамы трамвая обновили, установили новые элементы интерьера, электронику, провода, окна и отопительную систему.

Остальные пять ретротрамваев, названных в честь Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона, выйдут на маршрут в ближайшее время.

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