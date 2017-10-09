Завтра из Кадриорга в свой первый рейс отправится ретротрамвай «Константин»

Ретротрамвай «Константин» - это один из шести трамваев, подготовленных для линии, ведущей в Кадриорг. Внешний вид трамвая и интерьер выдержаны в стиле первой половины XIX века, но он оснащен современной технологией, передает Rus.ERR.

Как отметил председатель правления компании Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Таави Аас, корпус и рамы трамвая обновили, установили новые элементы интерьера, электронику, провода, окна и отопительную систему.

Остальные пять ретротрамваев, названных в честь Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона, выйдут на маршрут в ближайшее время.