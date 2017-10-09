Eesti Post выпустит посвященную президенту Эстонии Керсти Кальюлайд почтовую марку

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что посвященная Керсти Кальюлайд марка выйдет в учрежденной Eesti Post и Государственной канцелярией серии «Президенты Эстонской республики с 1918 по 2018 годы».

Марка, которая выйдет в обращение в первую годовщину вступления Керсти Кальюлайд в должность — 10 октября — будет семнадцатой по счету в серии. Всего в данной серии запланировано выпустить 19 тематических марок.

Оформил марку художник Лембит Лыхмус.