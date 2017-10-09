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Налогово-таможенный департамент предлагает новую услугу

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Бизнесмен. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

С октября Налогово-таможенный департамент предлагает новую услугу, которая дает возможность предпринимателям следить за своим платежным состоянием, передает Rus.ERR.

«Совокупная оценка налогового поведения состоит из пяти индикаторов и учитывает все задолженности по налогам, вовремя составленные декларации, действующие налогово-таможенные правонарушения, все механизмы и налоговые процедуры, которые совершает предприниматель», - пояснила службе новостей «Радио 4» ведущий специалист отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Марика Корка.

«Учитывая все показатели, налоговое поведение, в конце концов, попадает в один из четырех индикаторов. Если у предпринимателя налоговое поведение очень хорошее, тогда нет необходимости углубляться в его данные», - объяснила она и добавила, что если же наоборот, то возникают вопросы, которые необходимо решить вместе с нами

Данные о налоговом поведении обновляются один раз в месяц.

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