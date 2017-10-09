Пробка на Ярвевана не повысила уровень газов в туннеле до опасного

“Если уровень СО в туннеле опасно растет, въезд в туннель запрещают с помощью светофоров, однако сегодня утром уровень газов там не был столь высоким, - сказал Рюйтельмаа. – Что касается вентиляторов, то, согласно распоряжению Спасательного департамента, на месте их можно включить вручную”. В понедельник утром на Ярвевана-теэ произошла авария, в связи с чем скорость была ограничена до 30 км/ч.

“Современная газовая камера. Проходящая через туннель пробка, скорость движения которой – 5 км/ч. Светофоры не используют, чтобы очередь стояла перед туннелем. В туннеле не работает ни один вентилятор”, - написал один из тех, кому пришлось стоять в пробке в социальной сети.

“Вопрос в том, что если движение встает в туннеле, водитель должен заглушить мотор, - сказал Рюйтельмаа. – Делается это или нет – другой вопрос. Другое дело, когда машины движутся в туннеле, как в сегодняшнем случае после аварии около старого молочного комбината, там скорость была ограничена до 30 км/ч. Придерживались ли этого ограничения или нет, вопрос надзора. Но вообще поток движения был меньше”.

“Что касается работы вентиляторов, то вентиляторы по распоряжению Спасательного департамента были установлены так, что их можно включить на месте вручную. На стене есть для этого кнопки. И причина состоит в том, что, если на одном конце туннеля пожар, то другого конца не видно, и если сейчас не делать этого включения на месте, может случиться так, что воздух будет нагоняться в очаг возгорания, что вызовет обратный эффект, - сказал Рюйтельмаа. – Как сказал нам Спасательный департамент, эти системы работают таким образом”.

По словам Рюйтельмаа, Транспортный департамент получает информацию о ситуации в туннеле. “Мы постоянно получаем информацию и положении дел, в светофорном центре есть человек, который следит и включает светофоры. Всегда есть возможность, что, если датчики не передадут нам верную информацию, и от людей поступит сигнал, что ситуация критическая, мы немедленно отреагируем”, - сказал он.