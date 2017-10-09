Сборная Германии по футболу установила рекорд в квалификации к ЧМ-2018

Из европейских сборных подобным достижением может похвастать лишь команда Испании, которая так же прошла без потерь отборочный турнир ЧМ-2010. А вот 43 мяча, забитые немцами по ходу кампании, и разница голов "+39" - это абсолютный мировой рекорд, сообщает FIFA.com .

В воскресенье в матче заключительного тура группового этапа квалификации действующие чемпионы мира, которые досрочно обеспечили себе путевку на ЧМ-2018, дома разгромили команду Азербайджана со счетом 5:1, пишет Newsru.com.

Несмотря на впечатляющий итоговый счет и голы-красавцы в исполнении Леона Горецки (ударом пяткой) и Эмре Джана (пушечным выстрелом из-за пределов штрафной), у главного Йоахима Лева остались претензий к игрокам, прервавшим другую впечатляющую серию.

Немцы не пропускали в домашних матчах почти полтора года, с мая 2016-го. Расстроил бундестим воспитанник "Зенита" Рамиль Шейдаев, который примерно тогда же решил выступать за сборную Азербайджана.