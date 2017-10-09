«Мы не защищаем коррупционеров!»

«Да, иск не был подан. Мы много раз спрашивали в полиции, на чем основаны их подсчеты и сумма нанесенного ущерба, но нам отвечали, что в интересах следствия они не могут этого разглашать. Мы честно пытались», - сказала секретарь волости Кохтла Тийна Алба, почему часть волостных денег так и осталась невостребованной.

Такую невероятную историю рассказали об одном из многих случаев коррупции в Эстонии последнего времени – о деле бывшего старейшины волости Кохтла Ханнеса Лумисте.

А именно, Лумисте обвинили в том, что в 2015 году он злоупотребил деньгами волости при ремонте дорог, когда заключил договоры с частными предприятиями. Сыщики, в числе прочего, обнаружили, что щебенки на дороги волости насыпали меньше, чем отражено в счетах, и ответственность за это возложили на Лумисте. Волость потеряла 15 192 евро. И хотя полиция неоднократно просила волость, чтобы она подала иск по причиненному ущербу, самоуправление этого не сделало.

«Когда мы попросили у полиции данные для составления иска, нам ответили: «Вы что, нам не верите?» Естественно, мы верим полиции Эстонии, но когда необходимо составить заявление, нужны доказательства!» - сказала Алба.

Вируская окружная прокуратура вспоминает это дело иначе. По их словам, представителя волости в марте 2016 года пригласили для ознакомления с материалами дела, чтобы волость могла принять решение о подаче иска. Но в мае из самоуправления пришло письмо без каких-либо обоснований, что в рамках уголовного дела Кохтла все же не будет выставлять требование. По какой причине отправили такое письмо, осталось неясным. Находящаяся на больничном старейшина волости Етти Кагаров на звонки из редакции не ответила.

Случай в Кохтла можно было бы считать аномальным, если бы такая же история не приключилась и в Таллинне. В 2015 году был обвинен старейшина столичной части города Кесклинн Алар Няэме, который разрешил потратить 2846 евро из городской казны на предвыборные мероприятия в Валга.

Когда прокуратура спросила, хочет ли Таллинн подать против Няэме гражданский иск, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас прислал в ноябре 2015 года отрицательный ответ. «Из предоставленных материалов не видно, что Таллинну был причинен ущерб. Поэтому город Таллинн себя пострадавшим не считает и не видит причин для подачи гражданского иска». К счастью, комиссия по надзору за финансированием партий сделала Няэме предписание, и деньги удалось вернуть.

Сейчас Таллиннский городской секретарь Тоомас Сепп объясняет, что ответ Ааса был тогда честным: «Такова была позиция города Таллинна во время предварительного следствия, до того, как прокуратура составила обвинительный акт», - сказал он.

По словам Сеппа, не исключено, что позже город все же подал бы гражданский иск.

Вопрос коррупционной угрозы в самоуправлениях в конце сентября силой вытащила на свет божий канцлер юстиции Юлле Мадизе. Она сделала парламентской правовой комиссии ряд предложений о внесении поправок в законы, которые в числе прочего гарантировали бы, чтобы ущерб, причиненный умышленно, все же был востребован, а совершившие преступление не могли бы и дальше работать в самоуправлениях.