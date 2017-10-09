«Мы не защищаем коррупционеров!»

Погрязшие в коррупции местные самоуправления не настроены требовать возмещения ущерба, нанесенного волостными руководителям, совершившими преступление, но утверждают, что не оказывают всестороннюю защиту проштрафившимся. Виноваты скорее следственные органы, которые не предоставляют достаточную информацию для подачи гражданских исков.
«Да, иск не был подан. Мы много раз спрашивали в полиции, на чем основаны их подсчеты и сумма нанесенного ущерба, но нам отвечали, что в интересах следствия они не могут этого разглашать. Мы честно пытались», - сказала секретарь волости Кохтла Тийна Алба, почему часть волостных денег так и осталась невостребованной.
Такую невероятную историю рассказали об одном из многих случаев коррупции в Эстонии последнего времени – о деле бывшего старейшины волости Кохтла Ханнеса Лумисте.
А именно, Лумисте обвинили в том, что в 2015 году он злоупотребил деньгами волости при ремонте дорог, когда заключил договоры с частными предприятиями. Сыщики, в числе прочего, обнаружили, что щебенки на дороги волости насыпали меньше, чем отражено в счетах, и ответственность за это возложили на Лумисте. Волость потеряла 15 192 евро. И хотя полиция неоднократно просила волость, чтобы она подала иск по причиненному ущербу, самоуправление этого не сделало.
«Когда мы попросили у полиции данные для составления иска, нам ответили: «Вы что, нам не верите?» Естественно, мы верим полиции Эстонии, но когда необходимо составить заявление, нужны доказательства!» - сказала Алба.
Вируская окружная прокуратура вспоминает это дело иначе. По их словам, представителя волости в марте 2016 года пригласили для ознакомления с материалами дела, чтобы волость могла принять решение о подаче иска. Но в мае из самоуправления пришло письмо без каких-либо обоснований, что в рамках уголовного дела Кохтла все же не будет выставлять требование. По какой причине отправили такое письмо, осталось неясным. Находящаяся на больничном старейшина волости Етти Кагаров на звонки из редакции не ответила.
Случай в Кохтла можно было бы считать аномальным, если бы такая же история не приключилась и в Таллинне. В 2015 году был обвинен старейшина столичной части города Кесклинн Алар Няэме, который разрешил потратить 2846 евро из городской казны на предвыборные мероприятия в Валга.
Когда прокуратура спросила, хочет ли Таллинн подать против Няэме гражданский иск, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас прислал в ноябре 2015 года отрицательный ответ. «Из предоставленных материалов не видно, что Таллинну был причинен ущерб. Поэтому город Таллинн себя пострадавшим не считает и не видит причин для подачи гражданского иска». К счастью, комиссия по надзору за финансированием партий сделала Няэме предписание, и деньги удалось вернуть.
Сейчас Таллиннский городской секретарь Тоомас Сепп объясняет, что ответ Ааса был тогда честным: «Такова была позиция города Таллинна во время предварительного следствия, до того, как прокуратура составила обвинительный акт», - сказал он.
По словам Сеппа, не исключено, что позже город все же подал бы гражданский иск.
Вопрос коррупционной угрозы в самоуправлениях в конце сентября силой вытащила на свет божий канцлер юстиции Юлле Мадизе. Она сделала парламентской правовой комиссии ряд предложений о внесении поправок в законы, которые в числе прочего гарантировали бы, чтобы ущерб, причиненный умышленно, все же был востребован, а совершившие преступление не могли бы и дальше работать в самоуправлениях.
«Однако сегодняшний правовой порядок позволяет, что человека, который был осужден за кражу у своего города или уезда, берут на работу политическим советником руководителя той же волости или города. Это как пустить козла в огород», - отметила канцлер юстиции.
Мадизе описала случай бывшего мэра Муствеэ Павла Костромина. Костромина в 2015 году признали виновным в получении взятки в размере 3990 евро, когда он был чиновником волостной управы Лохусуу и в присвоении 8500 евро денег города Муствеэ, когда он был мэром этого города. Несмотря на это, его вновь приняли на работу - теперь советником мэра Муствеэ Макса Каура.
Каур сказал, что поступки Костромина заслуживают осуждения, но он был наказан и отбыл свое наказание: «Речь идет о представителе коренных жителей Муствеэ, который очень помог развитию региона. У нас ничего не сказано в Конституции и в законах о том, что мы вообще не должны брать человека на работу, особенно если он ошибся и признал свою ошибку», - объяснил Каур, почему взял Костромина на работу.
В отношении подачи гражданского иска, Каур сказал, что бедой самоуправлений является отсутствие общей практики действий: «Часто работников самоуправлений признают виновными по формальным причинам».
Но есть и такие случаи, когда не то, что гражданский иск не подан, в прямом смысле выглядит как защита оступившегося. Например, волость Кыпу проспала время подачи иска против своего долгосрочного старейшины Тыну Кивилоо, который сейчас находится под судом по обвинению в присвоении 10 000 евро волостных денег, совершенному в группе.
«Адвокат, который тогда представлял волостное собрание, не посетил ни одного совещания собрания и не учел ни одного результата голосования, однако пришел к выводу, что в качестве потерпевшего волость Кыпу не может подать гражданский иск в рамках этого уголовного дела, поскольку волости не был причинен имущественный ущерб», - говорит нынешний старейшина Кыпу Сийм Ави.
Ави, имеющий юридическое образование, которому теперь приходится расхлебывать то, что заварил его предшественник, настроен все же подать иск против Кивилоо. Правда, теперь в виде отдельного производства, поскольку в рамках уголовного дела это сделать уже нельзя.
Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померантс (IRL) сказал о поданных в конце сентября предложениях канцлера юстиции, что в ближайшие месяцы комиссия хочет начать дополнять законы, чтобы воспрепятствовать коррупции в самоуправлениях. По его словам, есть мысль выйти с масштабным планом, которым коррупции в самоуправления буду установлены границы.