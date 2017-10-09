Эксперт рекомендует покупать недвижимость только в трех городах

«В столицу постоянно стекаются люди со всей Эстонии и рынок непрерывно растет. Хотя цены на недвижимость в Таллинне могут показаться слишком высокими, придется свыкнуться с нынешним их уровнем, поскольку дешевле уже ничего не будет», - отметил Вахтер в интервью BNS.

По его словам, с целью инвестировать средства в недвижимость стоит покупать только в Таллинне, Тарту или Пярну. «Крупные города, служащие центрами притяжения людей и средств, растут, а в остальных регионах население только убывает, а вместе с ним постепенно усыхает и рынок недвижимости», - пояснил Вахтер.

Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в сентябре выросла за год на 3,3 процента до 1755 евро, сообщается в статистике земельного департамента.

Всего в сентябре в Таллинне совершили 826 сделок на общую сумму 82,1 млн евро. За тот же период прошлого года была совершена 781 сделка на сумму 73,5 млн евро.

Медианная цена квадратного метра в квартире составила в Таллинне в сентябре 1663 евро, за год она поднялась на 3,5 процента.

В Эстонии без учета Таллинна средняя цена квадратного метра в квартире в сентябре выросла за год на 14 процентов до 710 евро.