Генпрокуратура Украины назвала заказчиков убийства Вороненкова

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов и исполнителей, причастных к этому убийству. Нам удалось воссоздать полную хронологию событий - от подготовки преступления до задержания подозреваемых», - сказал Луценко, которого цитирует ТСН.

В настоящее время ГПУ передает в суд материалы расследования по убийству Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника. Как отметил Луценко, следствие установило, что убийство 23 марта 2017 года совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко.

Генпрокурор напомнил, что Паршова был застрелен на месте убийства. Соорганизатор преступления Александр Лось и водитель Ярослав Тарасенко находятся под стражей. Руководителя группы Юрия Василенко и соучастника преступления Ярослава Левенца разыскивают. По данным следствия, они бежали за границу.

По данным Юрия Луценко, убийство Вороненкова было заказным. «Мы убеждены, что убийство Дениса Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины, а также по делу о госизмене Виктора Януковича, подтвержденного им как свидетеля событий в Думе РФ», - сказал он.

Как сообщил генпрокурор на брифинге, руководство ФСБ вместе с лидерами преступного мира России подготовили действия по устранению ценнейшего свидетеля. «Фактическим заказчиком убийства стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации 1958 года» (цитата по Gazeta.ua), - сообщил Луценко. Он напомнил, что ранее судимый за изнасилование группой лиц, квартирные кражи и хулиганство Тюрин восемь лет назад был гражданским мужем вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

По версии украинского следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории РФ и некоторых стран СНГ, сообщил генпрокурор.

Напомним, в начале сентября замгенпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что убийство Вороненкова фактически раскрыто. Позже генпрокурор Луценко сообщил, что заказчик преступления причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами.

Владимир Тюрин (Тюрик, Тюря, Батя, Киномеханик) считается одним из лидеров «братской» организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании. Тюрин, по данным СМИ, входил в ближайшее окружение убитого в 2013 году в Москве Аслана Усояна (Деда Хасана).

Максакова на протяжении нескольких лет была гражданской женой Тюрина. В конце 2011 года она стала депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Пресса писала, что именно Тюрин помог своей возлюбленной войти в парламент. У них двое общих детей - сын Илья и дочь Людмила. В настоящее время Максакова вместе с сыном от Вороненкова Иваном живет в Киеве, ее старшие дети проживают в Москве с отцом.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Его охранник выстрелил в киллера, нанеся ему смертельное ранение. Позже убийца скончался в больнице. Сообщалось, что убийство совершил 28-летний Павел Паршов, который ранее служил в одном из украинских добровольческих батальонов в Донбассе. Сразу после убийства власти Украины заявили о причастности к преступлению российских спецслужб.

В России Вороненкову инкриминировали мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. По данным следствия, в 2011 году он совершил рейдерский захват принадлежавшего кондитерской фирме «Тома» здания в центре Москвы.