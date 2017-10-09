Обновления Windows 10 ставят под угрозу старые версии ОС

Специалист обнаружил ряд уязвимостей в Windows 7 и рассказал, каким образом хакеры извлекают выгоду из политики обновлений Microsoft.

Злоумышленники анализируют код патчей для Windows 10 и благодаря ему находят уязвимость, которую Microsoft пытается закрыть. Затем хакеры пользуются полученными знаниями, чтобы атаковать старые версии ОС. Напомним, Windows 7 всё еще занимает самую большую (43,99%) долю среди всех версий Windows, — и все ПК на «семерке» находятся под угрозой взлома.

«Это создает ложное чувство безопасности для пользователей старых ОС, оставляя их уязвимыми к багам, которые можно обнаружить благодаря изменениям в коде системы после обновлений. Это не только даёт возможности для атак, но и намечает их цель», — заявляет Юрчик.

Матеуш Юрчик также подчеркнул, что поиск ошибок в системе безопасности таким способом не требует продвинутых знаний Windows. В качестве примера специалист назвал уязвимости CVE-2017-8680, CVE-2017-8684 и CVE-2017-8685, которые затронули только Windows 7 и 8.1. Microsoft исправила все три бага благодаря помощи Project Zero.