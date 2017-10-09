СМИ: партия мэра Риги Нила Ушакова прекратила сотрудничество с "Единой Россией"

Ушаков пояснил, что в 2015 году «Согласие» присоединилось к Партии европейских социалистов, которая традиционно строит отношения с третьими сторонами централизованно, поэтому партия приняла решение проинформировать «Единую Россию», что договор потерял силу.

Он также добавил, что договор с российской партией был лишь инструментом, который позволял улучшать отношения с РФ, к примеру, Рижской думы с несколькими регионами России и их самоуправлениями.

«Однако с того времени, как были введены санкции против России, ситуация изменилась, поэтому у договора нет никакого значения», - сказал Ушаков.

Как свидетельствуют данные архива агентства ЛЕТА, договор с «Единой Россией» был подписан 21 октября 2009 года в Санкт-Петербурге сразу же после конгресса партии.

Тогда от лица объединения «Центр согласия» его подписал руководитель парламентской фракции ЦС Янис Урбанович.