СМИ: партия мэра Риги Нила Ушакова прекратила сотрудничество с "Единой Россией"

Договор о сотрудничестве партии «Согласие» с российской партией власти «Единая Россия» больше не имеет силы, заявил в интервью передаче «Rīta Panorāma» Латвийского телевидения председатель латвийской политической силы Нил Ушаков, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство ЛЕТА.
Ушаков пояснил, что в 2015 году «Согласие» присоединилось к Партии европейских социалистов, которая традиционно строит отношения с третьими сторонами централизованно, поэтому партия приняла решение проинформировать «Единую Россию», что договор потерял силу.
Он также добавил, что договор с российской партией был лишь инструментом, который позволял улучшать отношения с РФ, к примеру, Рижской думы с несколькими регионами России и их самоуправлениями.
«Однако с того времени, как были введены санкции против России, ситуация изменилась, поэтому у договора нет никакого значения», - сказал Ушаков.
Как свидетельствуют данные архива агентства ЛЕТА, договор с «Единой Россией» был подписан 21 октября 2009 года в Санкт-Петербурге сразу же после конгресса партии.
Тогда от лица объединения «Центр согласия» его подписал руководитель парламентской фракции ЦС Янис Урбанович.