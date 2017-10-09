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Нелегально проникшие в Эстонию сириец и три египтянина подали ходатайство об убежище

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Беженцы в Эстонии. Фото иллюстративное | ФОТО: Михкель Maрипуу

Нелегально проникшие в конце прошлой недели на территорию Эстонии сириец и трое египтян подали прошение о предоставлении им убежища в стране.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, напомнив, что сириец и египтяне тайком перебрались в Эстонию в Выруском уезде в субботу. Они подали прошения об убежище, власти Эстонии рассматривают их ходатайства.

Как передала BNS пресс-служба Лыунаской префектуры, в субботу в 14 часов поблизости от деревни Коорла в волости Миссо пограничники задержали четырех нарушителей границы. Их доставили на заставу в Лухамаа, где удалось выяснить, что один из них — сириец и трое — египтяне.

Поскольку нарушителям пришлось пройти долгий путь до границы, их осмотрели врачи. По словам медиков, состояние здоровья у всех у них, несмотря на холодную погоду, было хорошим. После медицинской проверки и оформления документов о нарушении задержанных поместили в арестный дом в Тарту.

В связи с незаконным пересечением границы полиция возбудила уголовное расследование.

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