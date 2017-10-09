Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Франция не будет признавать независимость Каталонии

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: RAYMOND ROIG/AFP/Scanpix

Результаты спорного референдума в Каталонии не являются основанием для признания независимости региона от Испании, заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо, пишет DW.com.

Франция откажется признавать Каталонию как отдельное государство в случае одностороннего объявления испанском регионом своей независимости. Об этом в понедельник, 9 октября, заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо. По ее словам, результаты референдума о независимости Каталонии, который ЕС признал незаконным, не могут определять статус региона.

"Кризис должен быть разрешен посредством диалога на всех уровнях испанской политики", - заявила Луазо в интервью французскому телеканалу CNews. Если все же Каталония объявит о независимости, она должна сразу же выйти из Европейского Союза, предупредила министр.

Рахой и Пучдемон настроены решительно

Между тем глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон объявил, что во вторник, 10 октября, выступит с речью в парламенте автономии в Барселоне. Ожидается, что во время выступления он объявит о независимости региона.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой неоднократно давал понять, что настроен бескомпромиссно в вопросе независимости Каталонии. В интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 8 октября, глава испанского кабинета заверил, что отделения региона не произойдет: "Испания не будет разделена, и национальное единство будет сохранено. Мы сделаем все, что позволяет законодательство, чтобы гарантировать это".

На состоявшемся 1 октября референдуме о независимости 90 процентов участников голосования высказались за выход Каталонии из состава Испании.

Наверх