Франция не будет признавать независимость Каталонии

Франция откажется признавать Каталонию как отдельное государство в случае одностороннего объявления испанском регионом своей независимости. Об этом в понедельник, 9 октября, заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо. По ее словам, результаты референдума о независимости Каталонии, который ЕС признал незаконным, не могут определять статус региона.

"Кризис должен быть разрешен посредством диалога на всех уровнях испанской политики", - заявила Луазо в интервью французскому телеканалу CNews. Если все же Каталония объявит о независимости, она должна сразу же выйти из Европейского Союза, предупредила министр.

Рахой и Пучдемон настроены решительно

Между тем глава каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон объявил, что во вторник, 10 октября, выступит с речью в парламенте автономии в Барселоне. Ожидается, что во время выступления он объявит о независимости региона.

В свою очередь премьер-министр Испании Мариано Рахой неоднократно давал понять, что настроен бескомпромиссно в вопросе независимости Каталонии. В интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в воскресенье, 8 октября, глава испанского кабинета заверил, что отделения региона не произойдет: "Испания не будет разделена, и национальное единство будет сохранено. Мы сделаем все, что позволяет законодательство, чтобы гарантировать это".

На состоявшемся 1 октября референдуме о независимости 90 процентов участников голосования высказались за выход Каталонии из состава Испании.