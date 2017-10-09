Расставшаяся с роскошной грудью Симона Халеп взошла на теннисный трон

Халеп стала первой румынкой, возглавившей рейтинг WTA, и 25-й теннисной королевой в истории, пишет Newsru.com.

В текущем году корона переходила из рук в руки уже четыре раза. Кроме Мугурусы, ее примеряли американка Серена Уильямс, немка Ангелик Кербер и чешка Каролина Плишкова.

"Поздравляю Симону с отличным достижением! Наконец-то ее тяжелая работа окупилась", - написала в Twitter 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова.

Отметим, что среди жертв, принесенных Симоной Халеп в борьбе за титул первой ракетки мира, была операция по уменьшению груди.

В 17 лет румынка обладала самым роскошным бюстом во всем WTA-туре, но не могла выбраться из третьей сотни рейтинга.

Грудь, которая весила примерно 12 кг, мешала ей передвигаться по корту. Кроме того, ее обладательницу не воспринимали серьезно как теннисистку.

Армия поклонников Симоны проводила акции против операции, собирая подписи в знак протеста. Однако спортсменка была непреклонна в достижении своей цели.

Лучшей из россиянок в текущем рейтинге WTA является Светлана Кузнецова, которая поднялась на одну строчку и занимает восьмое место. Елена Веснина поднялась с 20-й на 19-ю позицию, Дарья Касаткина - с 34-й на 29-ю. Мария Шарапова поднялась на 18 позиций и занимает 86-е место.