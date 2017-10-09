Аэт Аннист: гомосексуальность – мифы и факты

В любом сообществе есть множество мифов, задача которых – разъяснить или упорядочить общинную жизнь людей. В основном всё то, что построено на мифах, то и дело разваливается. Строительство домов и самолетов, а также общественные отношения лучше создавать на основе фактов и науки.

Миф о противоестественности

Первый такой миф – аргумент о противоестественности, согласно которому гомосексуализм – это вырождение, которого в природе быть не может. Несколько лет назад Тууль Сепп приводил в Sirp (6 марта 2014 года) примеры гомосексуальности в природе. Задокументированные свидетельства о распространении гомосексуальности есть по меньшей мере по 500 видам животных. Заинтересованных отошлю к труду биолога Альдо Пойяни (2010) – основательному обзору результатов исследований гомосексуальности у млекопитающих и птиц, об истории и необъективности таких исследований. Пойяни приводит более 50 групп теорий, пытающихся объяснить распространенность явления – от генетических и эндокринологических до адаптивных, то есть теорий приспособления. В числе таких теорий в контексте нынешнего спора важнее всего последние – они указывают на то, что парадоксальным образом гомосексуальность увеличивает шансы вида или группы на выживание.

Получить потомство – не единственная причина, обусловливающая различные поведенческие паттерны животных. Потомство следует также успешно вырастить, то есть воспитывать до половозрелости. Чем длиннее срок жизни, тем больше потомков. Неисключительные гомосексуальные отношения, то есть бисексуальность, в некоторых случаях делает эту задачу более легкой. Пластичность, то есть гибкость сексуальной ориентации – готовность к гомосексуальным отношениям – помогает, например, павианам выживать в своей стае и увеличивает возможности размножения. Лесбийское поведение макак создает необходимую социальную стабильность для потомков.

Эксклюзивная гомосексуальность среди животных встречается меньше. В то же время известно, что среди социальных животных получение потомства распределено неравномерно. Те, кто «не открыт к потомству», в том числе индивиды с гомосексуальным поведением, оказываются очень важны для увеличения шансов на выживание группы своих родственников – они предлагают им помощь и при необходимости берут на себя функции родителей. Так что аргумент «гомосексуальность неправильна, потому что у гомосексуалистов не бывает потомства», если опираться на научные факты, абсолютно неадекватен: у гомосексуализма большая роль – они увеличивают шансы остальных получить потомство и шансы этого потомства выжить. Таким образом, наличие гомосексуальности в популяции сообразуется с эволюционной логикой.

Миф об общекультурном презрении

Хорошо, пусть гомосексуальность достаточно распространена в природе – но не следует ли, руководясь здравым смыслом, оставлять наблюдаемую в природе склонность все-таки на периферии общества, чтобы она не превратилась в традицию? Разве мы свободные от морали животные, чтобы нуждаться в лесбийском сексе ради выживания потомков или в копулирующих самцах, которые готовы воспитывать детей других мужчин? Неужели отступники и представители выродившегося мира современности хотят отшвырнуть нас и нашу мораль на уровень обезьяньей стаи?

Если следовать фактам, окажется, что и это всего лишь миф. Гомосексуальность присутствует в очень многих традиционных сообществах, и вовсе не в качестве предосудительного, презираемого примера уродливых и природных страстей, а в качестве нормальной части повседневности – или даже как отражение моральных ценностей, которые в этом обществе обладают высоким статусом. В некоторых сообществах способность охотника убить добычу считается ослабленной при контакте с женщинами, потому охотникам предпочтительнее вступать в гомосексуальные связи, чтобы охотиться как следует. В Меланезии мы видим т.н. ритуализованную гомосексуальность: подросток становится мужчиной – то есть считается способным к созданию семьи – только через подобные ритуалы. Именно эти акты считаются правильным, моральным способом перейти к гетеросексуальным отношениям.