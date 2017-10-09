Картина дня: беженцы не задерживаются в Эстонии, темное прошлое кандидатов и последствия административной реформы

Злоупотребившие властью снова рвутся к пирогу

Прерванные телефонные звонки и тирады, уводящие в сторону от темы судебных процессов: так происходит всякий раз, когда спрашиваешь у недавно обвиненных в злоупотреблении властью или в присвоении общественных денег руководителей волостей, почему они вновь решили выставить свои кандидатуры на выборах. Читайте далее...

Пучдемон намерен провозгласить независимость Каталонии

Глава Каталонии намерен объявить о независимости автономии вопреки судебным запретам. Карлес Пучдемон заявил, что Мадрид не реагирует на предложения о сотрудничестве. Читайте далее...

Непостоянство беженцев доставляет тартуским школам немало хлопот

Несмотря на то, что тартуские школы и ведомства оказывают новоприбывшим беженцам всестороннюю поддержку, а их дети довольно охотно изучают эстонский язык, все труды идут насмарку, потому что через какое-то время родители решают уехать из Эстонии. Читайте далее...

Семье беженцев, которая летом покинула Эстонию, отказано в убежище в Германии

Германия не предоставляет убежище принятой по квоте семье сирийских беженцев, которая летом покинула Эстонию и отправилась в Германию, сообщает журнал Time. Читайте далее...

Apotheka по распоряжению Департамента лекарственных средств прекратила продажу лекарств в больнице

Пользующаяся брендом Apotheka фирма Terve Pere Apteek OÜ в связи с предписанием Департамента лекарственных средств прекратила продажу лекарств в помещениях аптеки в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH). Читайте далее...

Осужденные, обвиняемые и подсудимые

Обвиненные или недавно осужденные за злоупотребление общественной властью чиновники участвуют в местных выборах. Читайте далее...

«Мы не защищаем коррупционеров!»

Погрязшие в коррупции местные самоуправления не настроены требовать возмещения ущерба, нанесенного волостными руководителям, совершившими преступление, но утверждают, что не оказывают всестороннюю защиту проштрафившимся. Виноваты скорее следственные органы, которые не предоставляют достаточную информацию для подачи гражданских исков. Читайте далее...

Жительница Латвии: покупка лекарств в Эстонии привела к важному открытию

Латвийка Агнесе поделилась на своей страничке в Facebook историей о том, как она сэкономила 100 (!) евро на покупке лекарств в соседней Эстонии. Читайте далее...

Цепная авария остановила движение на Ярвевана-теэ

Сегодня утром, 9 октября, на Ярвевана-теэ в Таллинне столкнулись три транспортных средства. Авария привела к пробке. Один человек доставлен в больницу. Читайте далее...

Пробка на Ярвевана не повысила уровень газов в туннеле до опасного

Авария, произошедшая в понедельник утром на Ярвевана-теэ, значительно замедлила движение, однако, по словам заведующего отделом организации дорожного движения Тальво Рюйтельмаа, уровень выхлопных газов в туннеле из-за этого не вырос до опасных значений, поэтому закрывать туннель и включать вентиляцию не было необходимости. Читайте далее...

Красиво жить запретишь: суд признал бизнесмена виновным в налоговом мошенничестве

В конце прошлой недели Госсуд оставил в силе решение административного суда, согласно которому бизнесмена Ханри Калласа, о роскошном образе жизни которого неоднократно писали местные СМИ, признали виновным в налоговом мошенничестве. Читайте далее...

Эксперт рекомендует покупать недвижимость только в трех городах

В Таллинне продолжается рост цен на недвижимость, утверждает исполнительный директор бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер. Читайте далее...

У сотен тысяч домов в Эстонии изменятся адреса

Почти 200 тысяч семей в Эстонии должны будут выучить новые адреса своих домов, которые поменяются в связи с административной реформой. В некоторых местах новый адрес включает в себя название города и деревни. Читайте далее...