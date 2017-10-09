У сотен тысяч домов в Эстонии изменятся адреса

«В связи с административной реформой в октябре-ноябре этого года изменится огромное количество адресов», - сказал генеральный директор Земельного департамента Тамбет Тийтс. Изменятся почти 200 000 адресов жилых зданий, если учитывать незастроенные и нежилые земельные участки, изменится всего более 400 000 эстонских адресов. Всего в Эстонии 1,2 млн адресов.

Изменение такого большого количества адресных данных связано с тем, что после административной реформы в Эстонии насчитывается 79 местных самоуправлений: 15 городских и 64 волостных. В ходе реформы новые границы получили 11 уездов. Изменятся название и многих деревень, большинство из них на Сааремаа и в Вырумаа, поскольку в одном самоуправлении не может быть несколько деревень с одинаковым названием.

По словам руководителя отдела адресных данных Земельного департамента Малль Кивисалу, после административной реформы в Эстонии появилось пять так называемых городов-городов или городов в городе. Это Хаапсалу, Пайде, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу. Эти города, согласно административной реформе, значительно увеличатся в сравнении с нынешними городами, включив в себя районы с высокой плотностью населения. Таким образом, несколько адресов деревень будут называться также городами.

Как писать новые адреса

Например, деревня, которая сейчас находится в Пайде, после административной реформы будет относится к городу Пайде и получит новый адрес Ярваский уезд, город Пайде, Мяэкюла, Вахтра.

В новых официальных адресах города в городе будет повторятся два раза слово город. Например, Ярваский уезд, город Пайде, город Пайде, улица Пикк,1. Такие изменения касаются также городов Хаапсалу, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу.

Также необходимо будет привыкнуть к дважды повторяемому названию города в новых официальных адресах города в городе. Например, Ярваский уезд, город Пайде, город Пайде, Пикк 1 (Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Pikk tn 1). Такие же изменения коснутся и городов Хаапсалу, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу.

«Если у человека есть желание узнать, какой у него будет адрес после административной реформы, останется он прежним или нет, он может это посмотреть с помощью преобразователя адресов на геопортале Земельного департамента. Введите свой адрес в поисковую строку преобразователя и увидите, какой будет адрес после административной реформы», - рекомендует Кивисалу.

Земельный департамент консультировался с Omniva, которая не планирует в этом году менять индексы. Все посылки будут доставлены как по новым, так и по старым адресам. Но почта подчеркивает, что правильный индекс на письме сейчас важнее, чем когда-либо раньше.

Изменения адресов в связи с административной реформой будут проводиться после местных выборов в октябре 2017 года.