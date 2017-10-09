Нарвский серийный вор оказался слабоумным

Николай (58) только в апреле и мае 2017 года попался на краже в четырех магазинах. Например, 13 апреля он украл из одного магазина бутылку пива, а несколько недель спустя засунул в сумку шоколад, конфеты и куриный рулет и попытался пройти мимо кассы не заплатив. В последний раз его задержали 10 мая, когда он пытался пронести мимо кассы украденную маринованную селедку.

Николай неоднократно представал перед судом, и каждый раз его наказывали за магазинные кражи. Еще в ноябре 2016 года он был признан виновным в аналогичных преступлениях. Один раз его задержали и обнаружили спрятанную под одеждой бутылку пива, из которой он успел отпить еще в торговом зале, помимо этого его ловили на краже шоколада, баночных супов и селедочных консервов. В тот раз его приговорили к шести месяцам условного лишения свободы. Уже тогда суд констатировал, что магазинные кражи стали для Николая привычным стилем жизни.

На этот раз суд также счел доказанным факт краж, однако не назначил Николаю наказание. Дело в том, что в этот раз в ходе досудебного следствия мужчине назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Николай страдает слабоумием и во время краж был неспособен осознавать недозволенность своих поступков, из-за чего он неспособен нести наказание за совершенные преступления.

Суд констатировал, что Николай бездомный, у него нет сети поддержки и он неспособен устраивать свою жизнь человеческим образом. Поэтому суд назначил мужчине принудительное психиатрическое лечение в психиатрической клинике Вильяндиской больницы, отметив, что «его прошлое противоправное поведение подтверждает его постоянную опасность для общества и высокий риск продолжения совершения преступлений против собственности». По мнению суда, Николай опасен и для самого себя, так как страдает от алкогольной зависимости, которая вызывает судороги и увеличивает риск повторения инсульта.

Согласно решению суда, совершавший серийные кражи мужчина должен оставаться на принудительном лечении до момента выздоровления или отпадения опасности.

Поскольку уголовное дело было прекращено, суд не удовлетворил гражданский иск одной сети магазинов. Размер требования составлял 1,29 евро.