Марианна Тарасенко: назначьте нам осенний праздник!

«И холодно, и ветер, и сумерки в глазах». Прибавьте сюда нескончаемый дождь и получите нашу осень. Дома, на работе и вокруг все ползают как сонные мухи, стонут и дохнут: хочу спать, нет мыслей, пропади все пропадом...

А все почему? А потому что в Эстонии осенью нет праздников. Это же надо было такое учудить – в самую гнилую, самую ужасную, самую мерзкую, самую чересчур даже для нашего климата пору не найти ни одной, пусть самой завалящей даты для того, чтобы сделать ее праздничной. Для непонятливых: праздник - это когда не просто праздничный день, а выходной праздничный день.

Нет, я никогда не была поклонницей 7 ноября (и повод для радости неподходящий, и на демонстрацию вставать и тащиться не хотелось), но яркие транспаранты среди облетевших веток с редкими желтыми листочками, бравурные марши и знание, что можно отправиться в гости, вселяли в засыпающий организм некую жажду жизни. Я уже молчу о том, что где-то в октябре был еще и День Конституции.

То есть, зная, что еще чуть-чуть – и впереди замаячит красная дата календаря, было легче переносить все эти дожди, штормы, слякоть, холод. И вот так, мелкими перебежками, можно было добраться до зимы, а там... А там и день увеличивается, и снег выпадает, и Новый год празднуется, и прочие радости уже маячат на горизонте, включая приближающуюся весну.

Как выжить осенью сейчас? Ждать Рождества? Но до него – как до пенсии. А ведь это только начало гнусной погоды, самое отвратительное время впереди.

А намечался бы праздник в обозримом будущем – и все было бы по-другому, и мысли появились бы, причем приятные: что приготовить, куда пойти, кого позвать, что надеть. Или хотя бы – ура, можно отоспаться.

Весной и летом, когда и вообще-то неплохо (хотя бы светло), праздники есть, зимой – аж каждый месяц, причем Рождество – несколько дней, а сейчас? Господа законодатели, назначьте нам осенний праздник! Хотя бы Кадрипяэв, но чтоб на два дня.

Эстония вообще не слишком богата на праздники, которые являются выходными днями, но чтобы пахать целый сезон плюс целый месяц к нему, то есть подряд четыре месяца в поте лица своего, безнадежно, беспросветно, в беспросветную же пору... Это перебор, ребята. И странно: а чего это на парламентские выборы ни одна из партий не выходит с такой идеей – сделать праздник осенью? Фантазии не хватает? Или никому, кроме меня, этот праздник не нужен?

А какие праздники хотелось бы отмечать осенью вам, дорогие читатели?