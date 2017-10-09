Неофициально: центристы считают, что Закон о сожительстве надо отменить

“Общая позиция фракции, сегодняшняя позиция – в том, чтобы прекратить первое чтение. Поскольку члены центристской фракции проголосовали так же, как EKRE и IRL: за отмену Закона о сожительстве», - пояснил Карилайд неофициальную позицию фракции. Он добавил, что вопрос не был вынесен на голосование, также никто не протестовал против неофициальной точки зрения.

Перед объявлением официальной позиции партии Карилайд был вызван на сегодняшнее совещание коалиционного совета. “Мы видим, что могут возникнуть проблемы, поскольку соцдемы очень жестко себя позиционируют”, - добавил Карилайд.

Что станет со вторым и третьим голосованием о признании Закона о сожительстве недействительным, на данный момент прогнозировать трудно. Позиция Карилайда состоит в том, чтобы заморозить законопроект до тех пор, пока не станет ясно, как действовать дальше. Карилайд заявил, что цель центристской фракции - достичь договоренности с IRL и соцдемами.

Председатель центристской фракции Керсти Сарапуу заявила Postimees, что фракция торопилась с другими темами, поэтому до обсуждения официальной позиции по этому вопросу дело не дошло. «Но мы еще дойдем до этого», - пообещала она.

На вопрос о том, заключается ли неофициальная позиция фракции в том, чтобы отменить Закон о сожительстве, Сарапуу ответила: “Скорее, чтобы отправить его на второе чтение”. Чего этим можно добиться? “Во-первых, можно внести поправки, если у кого-то возникнет такое желание, и запастись большим временем для дебатов, чтобы можно было подробно обсудить эту тему”.

“Это неофициальная позиция, но об этом мы еще поговорим”, - сказала Сарапуу. Правовая комиссия Рийгикогу на позапрошлой неделе решила, что законопроект об отмене Закона о сожительстве поступит на чтение в Рийгикогу 12 октября, за три дня до выборов. В тот же день пройдет обсуждение вопроса о перспективах Ида-Вирумаа, поднятого центристами и имеющего важное государственное значение, причем соответствующее предложение также было внесено на прошлой неделе.

Помимо EKRE отмену закона поддерживает IRL, хотя, по словам лидера партии Хелира-Вальдора Сеэдера, позиция членов фракции станет известна на собрании, которое состоится на этой неделе. Социал-демократы выступают против отмены Закона о сожительстве. Свободная партия не собирается голосовать. Вышедшие летом из IRL Маргус Цахкна и Марко Михкельсон заявили ERR, что не поддерживают законопроект EKRE.