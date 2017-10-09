Видео: Центристская партия не собирается отказываться от соглашения с «Единой Россией»

«Это вопрос другой страны и другой партии. У нас нет никаких соглашений с латвийской партией, что мы должны их заявления озвучивать вместе. Речь идет о разных партиях, о действующих в разных государствах партиях», - ответил премьер-министр председатель Центристской партии Юри Ратас на вопрос, будет ли поводом для размышлений Центристской партии, что договор о сотрудничестве латвийской партии «Согласие» с российской партией власти «Единая Россия» больше не имеет силы.

Ратас добавил, что точка зрения центристов осталась прежней: «Этот протокол годами уже был заморожен. В рамках этого протокола не происходит никакой совместной работы».

Напомним, в интервью передаче «Rīta Panorāma» Латвийского телевидения председатель латвийской партии «Согласие» Нил Ушаковчто сказал, что договор о сотрудничестве их партии с российской партией власти «Единая Россия» больше не имеет силы.