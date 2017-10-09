Поможем: 31-летней Олесе с поражением лицевого нерва нужны деньги на операцию

Проблемы Олеси начались с опухоли на околоушной слюнной железе, которую ей прооперировали в 2016 году. Несмотря на послеоперационное лечение, состояния здоровья Олеси еще больше ухудшилось. Исследования, проведенные врачами Таллинна и Тарту, показали поражение правостороннего лицевого нерва. Поскольку в Эстонии невозможно провести операцию по трансплантации лицевого нерва, Олеся должна отправиться в московскую клинику для проведения исследований и операции.

В настоящее время лицо молодой женщины искажено, потому что на правой скуле постоянно отек, и лицо перекошено на одну сторону. Правое веко полностью не закрывается, и глаз не увлажняется, что явно мешает зрению.

Олеся. Фото: MTÜ Nurru Ometi

Кроме того, у Олеси не закрывается одна половина рта, и изо рта вытекают вода и слюна. Все это сопровождается постоянной головной болью и болью в правой стороне лица.

«Мы инициировали проект пожертвований в сотрудничестве с хорошими друзьями и спонсорами, чтобы собрать деньги и отправить Олесю на исследования и операцию в московскую клинику», - сказал Куно Компус, руководитель MTÜ Naerata Ometi.

Больничная касса лечение Олеси не поддерживает. Расходы на проезд и затраты на лечение в Москве не под силу Олесе, которая живет на пенсию по нетрудоспособности.

Точные затраты на лечение прояснятся к середине октября после проведения в Москве исследований и составления более точного плана лечения. Ориентировочная стоимость вместе с расходами на поездку составляет 7 500 евро.

«Олеся сама в качестве добровольца помогала собирать средства для помощи другим нуждающимся людям, и мы очень надеемся, что сможем также при помощи добрых людей собрать необходимую для ее лечения сумму», - добавил Компус.

MTÜ Naerata Ometi помогает семьям и детям с особыми потребностями, живущим в бедности по всей Эстонии, которых сегодня государство не поддерживает или которые попали между шестеренками жизни. Некоммерческая организация действует с 2009 года.

Для поддержки лечения Олеси можно сделать пожертвование:

Danske Bank

EE053300332132960003

Swedbank

EE672200221046387155

SEB

EE101010220101993019

LHV

EE167700771002598797

Pocopay

EE679999000010241983

Получатель: Naerata Ometi MTÜ

Пояснение: Olesja toetuseks

СМС-пожертвование:

Отправив СМС на номер 13013 с ключевым словом Naerata olesja, пожертвуешь 1,6 евро

Отправив СМС на номер 13017 с ключевым словом Naerata olesja, пожертуешь 3,2 евро.