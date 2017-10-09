В Эстонии производители продуктов питания опасаются налоговой политики и «ралли зарплат»

«Государство могло бы упростить процесс найма на работу иностранной рабочей силы, в том числе неквалифицированных рабочих, - говорит председатель правления предприятия HKScan Estonia Анне Мере. - С другой стороны, это также тема для раздумий для работодателей, которые для привлечения работников способствуют "ралли зарплат"».

Член правления пивзавода Saku Яан Хярмас сказал, что 25% алкогольного бизнеса находится на латвийской границе, что уже в этом году негативно скажется на госбюджете, а налоговые поступления, запланированные на следующий год, по его мнению, явно преувеличены.

«Давление зарплат и нехватка людей – это тема, которой руководитель молочной промышленности занимается с утра до вечера. Если прибавятся акцизы и налоги, то в один момент возникнет вопрос, зачем нужно так напрягаться и поднимать отечественную промышленность», - говорит председатель правления Tere и Farmi Катре Кываск.