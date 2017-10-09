Галерея: Tehnopol открыл новую башню, Пало пожелала фирмам глупых руководителей

По словам главы Tehnopol Яака Райе, научный парк уже сейчас является крупнейшим в странах Балтии и в нем уже сейчас работает более 200 учреждений и предприятий, в которых трудятся 4000 человек. Там размещаются, например, такие технологические предприятия, как Skype, Fujitsu, Cybernetica и Starship Technologies.

Архитектором комплекса, состоящего из двух башен, является Калле Рыымус, его строительство обошлось в 9 миллионов евро. Здание на Мяэкалда 2-2 через подземный гараж соединено с одним из офисных зданий Technopol.

ИТ-министр Урве Пало зачитала на сегодняшнем открытии здания цитату из Бернарда Шоу, согласно которой умный человек приспосабливается к окружающему миру, а глупый пытается перестроить мир под себя, поэтому весь процесс зависит от глупых людей.

“Я очень надеюсь, что здесь, в городке Tehnopol будет довольно много глупых людей. Именно во главе тех предприятий, которые сюда приедут», - пошутила Пало, пожелав, чтобы Tehnopol стал своего рода Кремниевой долиной. В Tehnopol насчитывается 55 000 квадратных метров арендной площади, здесь работает пять научно-исследовательских центров и две лаборатории.