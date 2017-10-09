Выстрелы, полыхающая квартира и внедорожник в кювете: неадекватное поведение мужчины привело к полицейской операции

В воскресенье полиция провела операцию по задержанию в волости Тарту 43-летнего мужчины, который вел себя неадекватно и совершил ряд преступлений.

Сначала вызов получили спасатели. Около 20.30 в деревне Веду в жилом доме горели комната и коридор. Пожар был окончательно потушен к 22.04. Людей во время пожара в квартире не было, пишет Tartu Postimees.

В 21.00 спасатели получили новый вызов, на этот раз в деревню Соотага, где полыхал съехавший в кювет внедорожник Toyota Hilux. Спасатели потушили горевшую открытым огнем машину.

В это же время полиция начала операцию. Два вышеописанных пожара были связаны между собой. А именно, около 20.30 в деревне Веду сообщили, что мужчина стрелял из ракетного пистолета по двум зданиям. В результате этих действий в одном из них и произошел пожар. После этого хулиган поспешил скрыться на внедорожнике Toyota Hilux, однако в деревне Соотага протаранил жилой дом. Повреждения получила как машина, так и здание. Затем мужчина на внедорожнике съехал в кювет, где транспортное средство и загорелось. Пока нет информации относительно того, почему машину охватило огнем.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 43-летнего мужчину, которого доставили в участок для выяснения всех обстоятельств произошедшего. К счастью, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.