Фото: в Таллинне застрявший на путях BMW остановил движение трамваев

В этом месте трамвайные пути установлены так, что между рельсами и вокруг находится земля, на которой растет трава. Поскольку последние несколько недель шли дожди, земля стала очень мягкой и BMW увяз так, что в основном держался лишь на рельсах.

«Это произошло перед остановкой Сальме в сторону Копли. Водитель трамвая обнаружил в 5.43, что на путях стоит черный BMW с регистрационным номером 416BTS. В машине никого не было. Полиция вызвала буксир, поскольку автомобиль так застрял на путях, что аварийная бригада не смогла его достать. Буксир прибыл в 6.23 и трамваи смогли продолжить движение в 6.44. Трамваи стояли на протяжении часа и одной минуты», - рассказал заместитель руководителя отдела по обслуживанию трамваем TLT Александр Мартыненко.