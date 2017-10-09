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Фото: в Таллинне завершился ремонт улицы Везивярава

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Сегодня в 13 часов на углу улиц Фельмана и Везивярава состоялось торжественное открытие после реконструкции участка улицы Везивярава  между Нарвским шоссе и улицей Я.Поска.

Целью  реконструкции  было уменьшение транзитного движения транспорта в ландшафтном заказнике Кадриорга, создание условий безопасного передвижения пешеходов  и развитие сети велосипедных дорожек.

В ходе реконструкции в порядок были приведены техносети, обновлено уличное освещение, проложена трехметровой ширины велосипедная дорожка. Между улицами Поска и Фельмана теперь двустороннее движение будет осуществляться по проезжей части шириной 5,5 метра, а от улиц Фельмана до улицы Рауа движение будет односторонним по полосе в 3,5 метра. Вдоль улиц Везивярава, Рауа и Вильмса созданы 24 места для стоянки автомобилей.

Длина реконструированного участка - 560 метров, стоимость работ  - 1,9 миллиона евро.

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