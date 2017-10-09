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Полиция расследует скандальный случай с цыплятами Tallegg

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Tallegg | ФОТО: Robin Roots / Õhtuleht

Ветеринарно-пищевой департамент сообщил сегодня, что для расследования скандала с цыплятами Tallegg Департамент полиции и погранохраны завел уголовное дело.

Postimees обратился в Ветеринарно-пищевой департамент, чтобы узнать, как далеко продвинулось их расследование в связи с обнаружением живых цыплят среди мусора инкубационной станции Tallegg в Лоо. Департамент ответил, что их расследование было завершено, поскольку в этом деле были обнаружены признаки совершения преступления. Теперь этим делом занимается полиция.

Напомним, что 21 августа в Харьюмаа в поселке Лоо в стоявших возле инкубаторной станции Tallegg мусорных контейнерах были обнаружены среди яичной скорлупы и мертвых птиц также и живые цыплята.

В тот же день Tallegg выразил сожаления по поводу случившегося. Директор начального производства птицефабрики Tallegg Эве Самули сказала, что речь идет о грубом нарушении и они занимаются расследованием происходящего.

22 августа Ветеринарно-пищевой департамент сообщил, что начал производство о проступку для расследования произошедшего.

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