Врачи предупреждают: в Эстонии эпидемия гриппа может начаться раньше обычного

В Эстонии еще не начался сезон гриппа, хотя врачи уже сейчас советуют сделать привику, поскольку антителам нужно несколько недель, пишет ERR.

Опыт прошлых лет показывает, что в независимости от погоды грипп может прийти в Эстонию уже в конце октября.

«Если погода скверная и дождливая, люди стараются по возможности не выходить на улицу, все чаще проводят время друг с другом и, если откуда-то попадает вирус гриппа, у него большой потенциал распространиться», - сказал специалист Департамента здоровья Пилле Мяртин.