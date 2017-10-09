Врачи предупреждают: в Эстонии эпидемия гриппа может начаться раньше обычного
9 октября 2017 г., 17:59
Хотя на данный момент в центральной лаборатории Департамента здоровья не было получено ни одного положительного анализа на вирус гриппа, сезон гриппа может начаться раньше обычного.
В Эстонии еще не начался сезон гриппа, хотя врачи уже сейчас советуют сделать привику, поскольку антителам нужно несколько недель, пишет ERR.
Опыт прошлых лет показывает, что в независимости от погоды грипп может прийти в Эстонию уже в конце октября.
«Если погода скверная и дождливая, люди стараются по возможности не выходить на улицу, все чаще проводят время друг с другом и, если откуда-то попадает вирус гриппа, у него большой потенциал распространиться», - сказал специалист Департамента здоровья Пилле Мяртин.