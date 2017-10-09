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Врачи предупреждают: в Эстонии эпидемия гриппа может начаться раньше обычного

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ФОТО: Panther Media / Scanpix / Craig Robinson

Хотя на данный момент в центральной лаборатории Департамента здоровья не было получено ни одного положительного анализа на вирус гриппа, сезон гриппа может начаться раньше обычного.

В Эстонии еще не начался сезон гриппа, хотя врачи уже сейчас советуют сделать привику, поскольку антителам нужно несколько недель, пишет ERR.

Опыт прошлых лет показывает, что в независимости от погоды грипп может прийти в Эстонию уже в конце октября.

«Если погода скверная и дождливая, люди стараются по возможности не выходить на улицу, все чаще проводят время друг с другом и, если откуда-то попадает вирус гриппа, у него большой потенциал распространиться», - сказал специалист Департамента здоровья Пилле Мяртин.

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