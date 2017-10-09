Фото с места происшествия: на пешеходном переходе ребенок попал под машину

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что сегодня около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что ребенок или подросток на пешеходном переходе попал под машину и нуждается в помощи.

Ребенок в сознании и медики осмотрели его повреждения. По предварительной информации, у ребенка вероятнее всего есть переломы костей, но травмы не опасны для жизни.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

На месте ДТП движение нарушено, поэтому водителям следует запастись временем.