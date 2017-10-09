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Фото с места происшествия: на пешеходном переходе ребенок попал под машину

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ФОТО: Фото читателя

Сегодня вечером в Тарту в Аннелинне возле дома на улице Пикк, 80 на пешеходном переходе под машину попал школьник. Из-за ДТП дорожное движение из центра города в сторону Аннелинна было нарушено, пишет Tartu Postimees.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что сегодня около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что ребенок или подросток на пешеходном переходе попал под машину и нуждается в помощи.

Ребенок в сознании и медики осмотрели его повреждения. По предварительной информации, у ребенка вероятнее всего есть переломы костей, но травмы не опасны для жизни.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

На месте ДТП движение нарушено, поэтому водителям следует запастись временем.

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