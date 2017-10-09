Фото с места происшествия: на пешеходном переходе ребенок попал под машину
9 октября 2017 г., 18:13
Сегодня вечером в Тарту в Аннелинне возле дома на улице Пикк, 80 на пешеходном переходе под машину попал школьник. Из-за ДТП дорожное движение из центра города в сторону Аннелинна было нарушено, пишет Tartu Postimees.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что сегодня около 17 часов в Центр тревоги поступило сообщение, что ребенок или подросток на пешеходном переходе попал под машину и нуждается в помощи.
Ребенок в сознании и медики осмотрели его повреждения. По предварительной информации, у ребенка вероятнее всего есть переломы костей, но травмы не опасны для жизни.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
На месте ДТП движение нарушено, поэтому водителям следует запастись временем.