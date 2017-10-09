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На туроператоров Эстонии возложат новые обязанности перед путешественниками

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Туристы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Комиссия Рийгикогу по экономике обсудила расширение понятия "туристический пакет" и повышение защиты путешественников, пишет rus.err.ee.

"Ранее туристический пакет, в основном, применялся в отношении составленного туроператором тура с набором услуг по установленной туроператором цене. В дальнейшем это понятие также распространяется на случаи, когда в одном туристическом агентстве для одной и той же поездки приобретается по меньшей мере две услуги", – пояснил председатель комиссии Свен Сестер.

Если турист при бронировании поездки у туроператора может, например, помимо услуг транспорта также приобрести экскурсию с гидом, это также считается пакетом услуг и туроператор должен взять на себя ответственность за все части договора.

Законопроект предусматривает, что туроператор должен иметь гарантии, которые позволят ему организовать транспорт на родину для туристов и возместить им стоимость поездки в случае, если туроператор окажется неплатежеспособным.

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