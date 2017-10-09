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Машина с эстонскими номерами перевернулась на автобане в Германии

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ФОТО: Marius Schwarz / Imago / Scanpix

В воскресенье на автобане в Бранденбурге машина с эстонскими номерами перевернулась на крышу. В ДТП пострадали один человек и две собаки.

ДТП произошло утром в 8.20, на автобане между польской границей и Берлином. Попавшая в аварию машина ехала в сторону Берлина, пишет Postimees со ссылкой на немецкий портал MOZ.

Находившаяся за рулем 39-летняя женщина не пострадала, но сидевший рядом мужчина был доставлен в больницу на вертолете. В машине были также две собаки, которых спасатели доставили к ветеринару.

По предварительным данным, причиной ДТП стала несоответствующая погодным условиям скорость. В момент аварии шел сильный дождь.

После ДТП дорога была закрыта для движения на небольшое время.

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