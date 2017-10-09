Департамент охраны памятников старины распорядился очистить стены Горхолла

К настоящему моменту треть организованных Сультсом росписей удалены, однако Департамент охраны памятников в письме собственнику Горхолла распорядился наряду с организованными Сультсом росписями удалить и более ранние граффити, проступившие во время очистки стен, сообщила в понедельник BNS пресс-секретарь департамента Мадле Липпус, по словам которой Сультса нельзя обязать удалить более ранние росписи, сейчас во время очистки стен было бы разумно удалить как свежие, так и старые граффити.

"На прошлой неделе наши инспекторы осмотрели состояние здания в целом, и на этой основе составляется письмо собственнику здания компании Tallinna Linnahalli AS, которое наряду с указанием на необходимость сохранять здание чистым от граффити содержит также указание на обязанность выполнять и обязанности охранять памятник от других сомнительных аспектах указания на возраст здания, что означает очистку здания от проросших сквозь трещины деревьев и кустов,- сказала Липпус. - Мы хотим, чтобы Linnahalli AS очистил бы стены как от росписей, так и от поросли за свой счет".

По словам Липпус, ожидает реакции собствнника здания.

Политактивист Мярт Сультс организовал роспись стены Горхолла, однако Департамент охраны памятников старины выступил и требует очистить стены от нее. По словам Липпус, на то, чтобы удалить требуемое, отводится еще от трех до четырех недель.