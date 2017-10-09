Галерея: в Нарве открылась ностальгическая частная выставка

Многое можно потрогать, чтобы пробудить, так сказать, тактильную память. Можно включить и посмотреть на импровизированном экране старый диафильм, завести совсем старый патефон, попереводить рисунки через копирку и так далее.

Юрий рассказал, что экспонаты собраны и представлены исходя из его личных предпочтений, воспоминаний и симпатий. Представлены как вещи, бывшие в личном пользовании у него дома или на работе, так и переданные друзьями. Велика не материальная, а сентиментальная стоимость этих предметов. Так, одной из наиболее дорогих сердцу вещей для 46-летнего Юрия являются его собственные игрушечные гусельки, которые тоже можно найти в витрине (и на одной из фотографий).

Коллекционер уверен, что для современных детей, да и не только для них, очень многое на выставке может стать открытием из разряда: было же и такое, ну надо же!

"Будем рады видеть детей вместе с родителями и родителями родителей - каждое поколение найдет здесь вещи, согревающие сердце и возвращающие в воспоминания молодости", - приглашает автор-составитель.

Выставка будет работать до 20 октября в мастерской Нарвского центра творчества, развития и досуга "Гагарин" (ул. Александра Пушкина, 5). Расписание работы: понедельник-пятница - с 16.00 до 19.00, суббота и воскресенье - с 11.00 до 17.00.

Вход на выставку бесплатный.