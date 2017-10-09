Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентом
9 октября 2017 г., 19:53
Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.
По словам Кальюлайд, для нее самое важное - работать здесь и сейчас, поэтому она не думает о том, какой след она оставит в истории или о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок, пишет rus.err.ee.
Она также не считает, что закон о совместном проживании раскалывает общество.
Хотя у нее никогда не было времени нянчить внуков и быть обычным родителем, Кальюлайд ни разу не пожалела о том, что стала президентом.