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Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентом

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ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.

По словам Кальюлайд, для нее самое важное - работать здесь и сейчас, поэтому она не думает о том, какой след она оставит в истории или о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок, пишет rus.err.ee.

Она также не считает, что закон о совместном проживании раскалывает общество.

Хотя у нее никогда не было времени нянчить внуков и быть обычным родителем, Кальюлайд ни разу не пожалела о том, что стала президентом.

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