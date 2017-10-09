Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентом

По словам Кальюлайд, для нее самое важное - работать здесь и сейчас, поэтому она не думает о том, какой след она оставит в истории или о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок, пишет rus.err.ee.

Она также не считает, что закон о совместном проживании раскалывает общество.

Хотя у нее никогда не было времени нянчить внуков и быть обычным родителем, Кальюлайд ни разу не пожалела о том, что стала президентом.