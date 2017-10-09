Рюйтель не одобряет экстремизм некоторых членов EKRE

"Критику в отношении EKRE следует рассматривать в нескольких аспектах. В соотвествии с целями своего устава EKRE совершенно четко подчеркивала, что выступает за положения, зафиксированные в Основном законе Эстонской Республики. Мы хотим оставаться хозяевами на своей земле. Заслужившие критику высказывания некоторых членов EKRE я как почетный председатель никогда не одобрял. Я старался избегать обостренения личных взглядов",- сказал в понедельник Рюйтель BNS.

Члены EKRE выступали в СМИ с экстремистскими заявления относительно иммиграции, религии, равноправия полов и семейных ценностей, чем вызвали острую критику политических оппонентов.

Рюйтель стал почетным председателем EKRE, когда Народный союз почетным председателем которого он являлся, в 2012 году присоединился к Эстонскому национальному движению, из которого сформировалась Консервативная народная партия.

Рюйтель был президентом Эстонии в 2001-2006 годах.