Полиция ищет очевидцев: неизвестный помял припаркованный BMW (фото)

Сегодня утром в 10.07 в полицию поступило сообщение, что возле здания на улице Техника, 5 в бок автомобиля BMW врезались и задели правое зеркало. По словам водителя, в 8 часов утра он припарковал автомобиль у края дороги, а около 10 часов в него врезались.

Всех, кто стал свидетелем ДТП или может сообщить какую-либо другую полезную информацию, просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на электронный адрес louna.ate@list.politsei.ee.