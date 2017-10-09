Юри Ратас на открытии «Золотой Маски» в Эстонии: культура может нас объединить

«Пока мы смотрим одни и те же спектакли, слушаем одну и ту же музыку и аплодируем одним и тем же актерам в Таллинне и Москве, нас объединяют культура и взаимный интерес, от которого мы только выигрываем», - заявил Ратас со сцены Национальной оперы, ставшей одной из площадок фестиваля.

Премьер-министр выразил удовлетворение от того, что обмен культурными мероприятиями высочайшего уровня между Эстонией и Россией не прекращается и далеко не исчерпывается «Золотой Маской». «В апреле этого года началась программа празднования столетия Эстонской Республики, одно из первых мероприятий которой состоялось в Петербурге. Эстонский национальный мужской хор дал концерт и выступил на богослужении в церкви Святого Иоанна. Артисты нашей Национальной оперы в прошлом году побывали с гастролями в Москве, Городской театр – в Петербурге, а в Таллинне мы принимали «Геликон-Оперу», российские артисты - постоянные участники фестиваля Биргитты и Дней оперы на Сааремаа. Я очень рад, что мы многое можем предложить друг другу», - сказал Ратас.

Он напомнил собравшимся, что Эстония в свое время стала первой страной помимо России, где стали регулярно показывать работы, отмеченные премией «Золотая Маска». В этом году в программу «Золотой Маски» кроме Таллинна включены также Тарту, Нарва и Силламяэ.

Национальная театральная премия России была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей РФ. Она охватывает все жанры театрального искусства, от драмы до мюзикла, от кукольного театра до балета. В Эстонии лучшие работы фестиваля показываются с 2005 года, помимо этого проводятся мастер-классы, семинары, лекции и выставки. За несколько дней профессионалы и любители театрального искусства могут получить обзор того, куда движется современный российский театр. В этом году спектакли фестиваля пройдут в Таллинне, Тарту и Нарве, а для Силламяэ организаторы «Золотой Маски» приготовили детскую программу и концерт солистов «Геликон-оперы». Все спектакли идут с синхронным переводом на эстонский язык.

Фестиваль стал частью межгосударственного соглашения о сотрудничестве, заключенного министерствами культуры двух стран. Его также поддерживают посольства Эстонии и России, эстонский фонд «Капитал культуры» и мэрия Таллинна.